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  3. 3 Nisan Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox'ta

3 Nisan Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox'ta

FOX TV 3 Nisan Cumartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Güne, "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" ile başlarken , günün ikinci yarsında ise "Sen Çal Kapımı" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 3 Nisan Cumartesi yayın akışı...

3 Nisan Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox'ta

3 Nisan Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Güne "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" ile başlarken akşam ise heyecanla beklenen dizi " Sen Çal Kapımı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Nisan Cumartesi yayın akışı... 

3 Nisan Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox'ta

3 NİSAN 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Masumiyet
16:45 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı

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