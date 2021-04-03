3 Nisan Cumartesi Fox TV Yayın Akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox'ta

3 Nisan Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Güne "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" ile başlarken akşam ise heyecanla beklenen dizi " Sen Çal Kapımı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Nisan Cumartesi yayın akışı...

3 NİSAN 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Masumiyet

16:45 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı