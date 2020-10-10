3 öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen hamile kaldı! 60 yıl hapsi isteniyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyletinde adı açıklanmayan bir lisede öğretmenlik yapan Ashlyn Faye Bell'in (24), ikisi 17 biri 16 yaşında olan üç öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Öğrencilerden birinden hamile kalan öğretmen için okul yönetimi polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Bell hakkında soruşturma açıldı.

ÖĞRENCİLERİ EVİNE GÖTÜRÜP İLİŞKİYE GİRMİŞ

Öğretmen ile ilişkiye giren ilk öğrenci olan 17 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrenci, geçen sene şükran günü tatili esnasında Ashlyn ile SnapChat üzerinde konuştuklarını akşam arabası ile kendisini alıp evine götürdüğünü, bebeğini uyuttuktan sonra kendisini yatak odasına götürüp ilişkiye girdiğini söyledi.

Yaşı 17 olan diğer öğrenci ise Ashlyn'ın kendisine özel ders verdiği için Ashlyn'ın evine sürekli gittiğini burada aralarında ilişki başladığını ve defalarca ilişkiye girdiklerini söyledi. Yaşı 16 olan öğrenci, Ashlyn aracı ile gelip kendisini aldığını eve götürüp ilişkiye girdiğini söyledi.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Tutuklanan öğretmen 150,000 dolar kefalet ile serbest bırakıldı. Eyalet yasalarına göre rıza yaşı 17 olduğunu için öğretmen 17 yaşındaki iki öğrenciye cinsel tacizde bulunma suçundan yargılanmayacak ama öğretmen ve öğrenci ilişkisi yasak olduğu için bu yasağı delmekten yargılanacak. Yasalara göre 16 yaşındaki öğrenci ile ilişkiye girdiği için cinsel tacizden yargılanacak öğretmen suçlu bulunması durumunda 60 yıl hapis cezası alabilir.