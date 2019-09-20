3 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama Kararnamesi Yayımlandı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Çek Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati BİGALI merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen BAĞIŞ atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Hakan DURSUN atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fehmi Rasim ÇELİK atanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Recep Kemal AKYÜREK atanmıştır.



Sağlık Bakanlığında açık bulunan;

- Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Dursun UYAR,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin İNCEÖZ,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet KOÇ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.



Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nihat SABUNCU atanmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Rifat Tan BEN ADAM atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adil KARAİSMAİLOĞLU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol ÇITAK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne Yalçın EYİGÜN atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa APAYDIN,

görevden alınmış,

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan UYGUN,

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığına Öner ÖZGÜR,

atanmıştır.



233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi KURT görevden alınmış ve bu suretle boşalan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamuran YAZICI atanmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus Emre AYÖZEN atanmıştır.