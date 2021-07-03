3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Fox TV'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. 08:30'da Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan FOX 14:00'da Baba Bizi Eversene filmi ekrana veriyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Şef Akademi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

14:00 Baba Bizi Eversene

16:00 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şef Akademi