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  3. 3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de

3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanal 16:00'da sevilen dizi Son Yaz dizisi tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise Şef Akademi Fox TV seyircisiyle buluşuyor...

3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında olan Fox TV'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. 08:30'da Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan FOX 14:00'da Baba Bizi Eversene filmi ekrana veriyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Şef Akademi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı 

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

14:00 Baba Bizi Eversene 

16:00 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şef Akademi

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