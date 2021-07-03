3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de
FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanal 16:00'da sevilen dizi Son Yaz dizisi tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise Şef Akademi Fox TV seyircisiyle buluşuyor...
Ekranların sevilen kanalları arasında olan Fox TV'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. 08:30'da Çalar Saat Hafta Sonu ile güne başlayan FOX 14:00'da Baba Bizi Eversene filmi ekrana veriyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Şef Akademi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı
3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
14:00 Baba Bizi Eversene
16:00 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şef Akademi