3 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de Ekranların en sevilen kanallarından olan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:45'te Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken akşam fantastik, macera türündeki film Harry Potter Ateş Kadehi Kanal D'de. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. 13:00'da komedi filmi Recep İvedik 2 ekranlarda olurken hemen ardından Baht Oyunu dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Harry Potter Ateş Kadehi Kanal D seyircisiyle buluşuyor... 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 05:45 Baht Oyunu 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Recep İvedik 2 15:15 Baht Oyunu 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Harry Potter Ateş Kadehi