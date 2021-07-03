3 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanallarından olan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:45'te Magazin D Cumartesi ekranlarda olurken akşam fantastik, macera türündeki film Harry Potter Ateş Kadehi Kanal D'de. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışına yer verdik. 13:00'da komedi filmi Recep İvedik 2 ekranlarda olurken hemen ardından Baht Oyunu dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Harry Potter Ateş Kadehi Kanal D seyircisiyle buluşuyor...
3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
05:45 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Recep İvedik 2
15:15 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter Ateş Kadehi