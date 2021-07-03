3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Deliha bu akşam Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star akşam sizi gülmekten ağlatacak Deliha filmiyle karşınıza geliyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Bugün Star'da ne var? sorusunu araştıranlar için haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını derledik. 10:00'da Kaçak Gelinler ekranlarda olurken 12:30'da Ada Masalı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen komedi filmi Deliha ekrana geliyor...
3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Kaçak Gelinler
12:30 Ada Masalı
15:45 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Deliha