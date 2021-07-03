3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Deliha bu akşam Star TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star akşam sizi gülmekten ağlatacak Deliha filmiyle karşınıza geliyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

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Bugün Star'da ne var? sorusunu araştıranlar için haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını derledik. 10:00'da Kaçak Gelinler ekranlarda olurken 12:30'da Ada Masalı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen komedi filmi Deliha ekrana geliyor... 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile 07:00 Geniş Aile 09:30 Çizgi Film Kuşağı 10:00 Kaçak Gelinler 12:30 Ada Masalı 15:45 En Güzel Bölüm 18:45 Star Haber 20:00 Deliha