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  3. 3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Deliha bu akşam Star TV'de

3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Deliha bu akşam Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star akşam sizi gülmekten ağlatacak Deliha filmiyle karşınıza geliyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Deliha bu akşam Star TV'de

Bugün Star'da ne var? sorusunu araştıranlar için haberimizde 3 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını derledik. 10:00'da Kaçak Gelinler ekranlarda olurken 12:30'da Ada Masalı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen komedi filmi Deliha ekrana geliyor...

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 


06:00 Geniş Aile

07:00 Geniş Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Kaçak Gelinler

12:30 Ada Masalı

15:45 En Güzel Bölüm 

18:45 Star Haber

20:00 Deliha

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