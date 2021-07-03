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  3. 3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de

3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de

Ekranların sevilen kanalı TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal, akşam ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'i ekrana veriyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de

TV8'de bugün ne var? 07:00'da Oynat Bakalım programı ekrana gelirken hemen ardından Mutfakta Türev Var izleyici karşısına çıkıyor. 14:30'da Yerli sinema, akşam ise sevilen yarışma MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

3 Temmuz 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

09:45 Mutfakta Türev Var 

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Bir Kahramanın Rüyası

14:30 Yerli Sinema

16:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

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