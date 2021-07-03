3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de
Ekranların sevilen kanalı TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal, akşam ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'i ekrana veriyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? 07:00'da Oynat Bakalım programı ekrana gelirken hemen ardından Mutfakta Türev Var izleyici karşısına çıkıyor. 14:30'da Yerli sinema, akşam ise sevilen yarışma MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
3 Temmuz 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Bir Kahramanın Rüyası
14:30 Yerli Sinema
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm