3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'de Ekranların sevilen kanalı TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal, akşam ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'i ekrana veriyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

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TV8'de bugün ne var? 07:00'da Oynat Bakalım programı ekrana gelirken hemen ardından Mutfakta Türev Var izleyici karşısına çıkıyor. 14:30'da Yerli sinema, akşam ise sevilen yarışma MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı... 3 Temmuz 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Oynat Bakalım 09:45 Mutfakta Türev Var 10:30 Süper 1 Takım 10:45 Bir Kahramanın Rüyası 14:30 Yerli Sinema 16:30 MasterChef Türkiye 20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm