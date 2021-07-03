3 Temmuz Cumartesi ATV yayın akışı |Kim Milyoner Olmak İster? ATV'de ATV yayın akışı merakla aratılıyor. Güne ATV'de Hafta Sonu ile başlayan kanal hemen ardından sevilen dizi Kalp Yarası'nı ekrana veriyor. Akşam ise ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? ATV ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 3 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

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ATV yayın akışını merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışına yer verdik. Güne atv'de Hafta Sonu ile başlayan kanal 15:20'de Baş Belası dizisini ekrana veriyor. Akşam ise sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? ATV seyircisiyle buluşuyor. 3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Yabancı Sinema- Sihirli Kızlar 12:00 Kalp Yarası 15:20 Baş Belası 18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?