Çocukların gelişimini etkileyen en önemli etkenlerden biri ise çocuğun oynadığı oyuncaklardır. Bu eğitici oyuncaklar çocuğu zeka ve bedensel anlamda geliştirir. Ailelere ise oyuncakların en sağlıklısını ve en iyisini seçmek kalır.

3 Yaş Eğitici Oyuncaklar Nelerdir?

Bir çocuğu oyuncaksız hayal etmek neredeyse imkansızdır. 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklar dünyayı yeni yeni keşfetmeye başlarlar. Etrafı gözlemlerler, dokunurlar ve öğrenirler. Hayali oyunlar oynadıkları kadar oyuncaklarıyla da oynamak isterler. Çocuğun gelişimi için ona eğitici oyuncaklar vermemiz gerekir. Bu yaş grubu için genellikle kendini geliştirebileceği oyuncaklar tercih edilmelidir.

Çocuğun yaşına göre seviyesine uygun yapbozlar ile başlatılabilir, geometrik şekillerden oluşan ahşap bloklar ile oynayabilir. 3 yaşındaki bir çocuğun renkleri öğrenmekte sıkıntı çekmemesi için oyuncaklarını farklı renkler de tercih edebilir, resim çizmeyi öğretebilirsiniz.

Eğitici Oyuncaklar Çocukların Gelişiminde Nasıl Katkıda Bulunur?

Eğitici oyuncaklar sadece çocuğun eğlenmesini sağlamaz, aynı zamanda çocuğa bir sürü yeni kavram öğretir. Yani çocuğun oyuncaklarla oynarken eğitim aldığını söyleyebiliriz. Çocuk renkli oyuncaklar ile oynarken gruplandırmayı ve eşleştirmeyi, geometrik şekillerle oynarken farklı olanı keşfetmeyi, sayılar ile ilgili oyuncaklarla oynarken saymayı ve arabalarla oynarken sıralama gibi kavramları öğrenebilir.

Ayrıca bu oyuncaklar sayesinde çocuğun erken yaşta neye ilgisi olduğunu tahmin etmek de mümkün olabilir. Aynı zamanda bu kavramları tecrübe ederek öğrenir, öğrenirken bir hayli eğlenir. Ancak bu kavramları öğreneceği oyuncakları dikkatle seçmeliyiz.

Çocuğa Eğitici Oyuncak Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğitici oyuncakları çocuğumuzun gelişimi için alırız ve bu oyuncaklar tarafından zarar görmesi isteyeceğimiz en son şeydir. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gereken birkaç kural vardır. Alacağınız oyuncak zararlı bir kimyasal madde içermemelidir. Alacağınız oyuncağın köşeleri sivri veya kesici olmamalıdır aksi halde çocuğa zarar gelebilir.

Alacağınız oyuncak çok küçük parçalar içermemelidir çocuğunuz parçaları yutabilir. Alacağınız oyuncak çocuğun zeka ve fiziksel seviyesine uygun olmalıdır, çocuğu zorlamak istemeyiz. Oyuncak çocuğun sevdiği tarzda ve ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Mesela çocuk sesli oyuncakları seviyor ise ona ses çıkartan oyuncaklar almanız onu mutlu eder ve ilgisini karşılıksız bırakmamış olursunuz. Son olarak plastik oyuncaklardan kesinlikle uzak durmaya çalışın bu herkes için daha iyi olacaktır.

Asosyalleştiren Oyuncaklara Dikkat Edin

Bulunduğumuz zamandaki çocukları düşününce aklımıza ilk gelen şeyler telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletler. Bu aletler pahalı olması yanı sıra çocuğunuza zarar veriyor. Bir çocuk diğer arkadaşında bu aletlerden birini görünce kendisine de istiyor ve çoğu aile kıyamıyor.

Çocuğun oyuncağını kendisi seçmesi daha doğru ancak böyle bir durumda onunla konuşup ikna etmelisiniz. Oyuncaklar hoşuna gitmiyorsa birlikte yapmayı deneyebilirsiniz, sizinle vakit geçirmekten hoşlanacaktır.