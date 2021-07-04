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  3. 3 yaşındaki öz oğlunu araçtan sarkıtmıştı! Bedeli ağır oldu...

3 yaşındaki öz oğlunu araçtan sarkıtmıştı! Bedeli ağır oldu...

İstanbul'da cani baba, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle henüz 3 yaşında olan öz oğlunu araçtan sarkıttı. Hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan şahıs tutuklandı.

3 yaşındaki öz oğlunu araçtan sarkıtmıştı! Bedeli ağır oldu...

Sosyal medyada yayılan görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi. İstanbul'da bir baba 3 yaşındaki çocuğunu yaramazlık yaptığı için trafiğin ortasında seyir halindeyken araçtan sarkıttı.

Tepki çeken görüntülerin ardından ekipler babayı görüntülerdeki plakadan buldu. Aynı gün gözaltına alınan M.Ö.  "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi" suçundan sevk edildiği adliyece tutuklandı.

3 yaşındaki çocuğunu trafikten araçtan sarkıtan cani baba tutuklandı!

M.Ö. ifadesinde oğlunun gün içerisinde yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. 

3 yaşındaki çocuğunu trafikten araçtan sarkıtan cani baba tutuklandı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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