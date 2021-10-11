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  3. 3 yıldır birliktelerdi! Söz'ün Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk hakkında bomba gelişme!

3 yıldır birliktelerdi! Söz'ün Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk hakkında bomba gelişme!

Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tolga Sarıtaş 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Mayruk ile evleniyor.

3 yıldır birliktelerdi! Söz'ün Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk hakkında bomba gelişme!

Yavuz Karasu karakterini canlandırdığı Söz dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Tolga Sarıtaş, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlenme kararı aldı.

Takvim'in haberine göre aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift geçtiğimiz günlerde ailelerini bir araya getirdi. Tatlı telaş yaşayan 30 yaşındaki Tolga Sarıtaş ve 32 yaşındaki Zeynep Mayruk şimdilerde nişan yüzüğü bakmaya başladı.

3 yıldır birliktelerdi! Söz'ün Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk hakkında bomba gelişme!

DÜĞÜN YAZA

Yakın zamanda Arnavutköy'de bir giyim mağazası açmaya hazırlanan Zeynep Mayruk'un, bu girişiminden sonra nişan istediği söyleniyor

3 yıldır birliktelerdi! Söz'ün Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk hakkında bomba gelişme!

Güzel modacı, mağazasının açılışından sonra aile arasında düzenlenecek bir törenle Tolga Sarıtaş'la evliliğe ilk adımını atacak.

Ünlü çiftin düğününün yaz aylarında olacağı öğrenildi.

3 yıldır birliktelerdi! Söz'ün Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk hakkında bomba gelişme!

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