Bu sene pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşlar tapu müdürlüğünün açık olup olmayacağını merak ediyor. Biz de haberimizde 30 Ağustos 2021 Pazartesi tapu müdürlüğü açık mı? Kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı tapu müdürlüğü çalışıyor mu? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI? KAPALI MI? 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞIYOR MU?

Tapu dairesi hafta sonu ve resmi tatil günlerinde hizmet vermez. Bu nedenle 30 Ağustos Pazartesi günü tapu müdürlüğü çalışmamaktadır. Ancak ilden ile değişiklik gösterebilmektedir. Arsa alım satım, ev alım satım, parsel işlemleri, arsa kontrol yer öğrenme gibi işlemlerinizi tapu dairesinden yaptırırsınız.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ

Saat 08.00'da mesaiye başlayan tapu müdürlüğü saat 12.00 - 13.00 arası öğle tatili verir ve 17.00'da kapanır.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

Tapu Müdürlüğü, taşınmaz mallarla ilgili olan tescil ve akit işlemlerinin idare edildiği kurumdur. Tapu Sicil Müdürlükleri, tapu sicillerinin mevzuata göre düzenlenmesini sağlar. Her il ve ilçede tapu müdürlüğü bulunur. Tapu Sicil Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Bu iki kurumun bağlı olduğu yer ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'dır. 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Kanunu ile görev ve yetkilerini kazanmıştır.