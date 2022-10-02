30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"

Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir grup askerin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'na karşı yaptıkları davranış hakkında açıklama yaptı.

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Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Vali Numan Hatipoğlu'nun misafirleri karşıladığı sırada içeri giren askerlerin valiye aldırış etmeden içeriye girmeleri büyük tepkiye neden olmuştu. Valiye karşı o davranışta bulunan askerler için Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi.

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YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış , idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir."

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"YASALARA, KURALLARA UYMAK ESASTIR"

"TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî , manevi , mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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