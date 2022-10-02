30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Vali Numan Hatipoğlu'nun misafirleri karşıladığı sırada içeri giren askerlerin valiye aldırış etmeden içeriye girmeleri büyük tepkiye neden olmuştu. Valiye karşı o davranışta bulunan askerler için Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış , idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir."

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"YASALARA, KURALLARA UYMAK ESASTIR"

"TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî , manevi , mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.