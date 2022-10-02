Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan F16 görüşmesi! Yunanistan masaya yatırıldı! “Kabul edilemez!”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, F-16 konusu başta olmak üzere çeşitli meseleleri ele aldı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan F16 görüşmesi! Yunanistan masaya yatırıldı! “Kabul edilemez!”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da buluştu. Görüşmede F-16 konusu ele alınırken, sürecin tamamlanması halinde iki ülkenin stratejik çalışmalarına hizmet edeceğinin altı çizildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan F16 görüşmesi! Yunanistan masaya yatırıldı! Kabul edilemez!

AGRESİF EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ

Kalın ve Sullivan arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşirken, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları, Ukrayna savaşı, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konuları ele alındı.

Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi de masaya yatırılan bir diğer konu oldu.

Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekilen görüşmede, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin önemi gözler önüne serildi.

Öte yandan Ege ve Akdeniz meselelerinde Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine en güzel dersi Haziran'da vereceğiz"
Metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine en güzel dersi Haziran'da vereceğiz"
30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"
30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 6'sı sözde yönetici 15 terörist yakalandı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan iddia: "Sokaklar ve piyasa Terör ve Mafya’nın kontrolüne geçebilir"
Metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine en güzel dersi Haziran'da vereceğiz"
Metro hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerine en güzel dersi Haziran'da vereceğiz"
30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"
30 Ağustos resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu vurup geçmişlerdi! MSB'den o askerler için açıklama: "Aksi davranışlar asla kabul edilemez"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla Köyceğiz'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan F16 görüşmesi! Yunanistan masaya yatırıldı! “Kabul edilemez!”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan F16 görüşmesi! Yunanistan masaya yatırıldı! “Kabul edilemez!”
2 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 02.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
2 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 02.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), yeni sezona iddialı giriyor! Başkan Kadir Bayram: "Gençlerin istihdamına yönelik de adımlar atıyoruz"
Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), yeni sezona iddialı giriyor! Başkan Kadir Bayram: "Gençlerin istihdamına yönelik de adımlar atıyoruz"
Önce KPSS sonra düğün! Sınav salonuna gelinliği ile gelen genç kadın: "Gelinlik uğur getirir umarım"
Önce KPSS sonra düğün! Sınav salonuna gelinliği ile gelen genç kadın: "Gelinlik uğur getirir umarım"
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu!
Çok Okunanlar
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
MSB duyurdu: Asos bölgesinde 23 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu: Asos bölgesinde 23 terörist etkisiz hale getirildi!
İstanbul barajlarında korkutan veriler! Doluluk oranları hızla düşüyor!
İstanbul barajlarında korkutan veriler! Doluluk oranları hızla düşüyor!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!