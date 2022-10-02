Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan’dan F16 görüşmesi! Yunanistan masaya yatırıldı! “Kabul edilemez!”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da buluştu. Görüşmede F-16 konusu ele alınırken, sürecin tamamlanması halinde iki ülkenin stratejik çalışmalarına hizmet edeceğinin altı çizildi

AGRESİF EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ

Kalın ve Sullivan arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşirken, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları, Ukrayna savaşı, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konuları ele alındı.

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Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi de masaya yatırılan bir diğer konu oldu.

Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekilen görüşmede, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin önemi gözler önüne serildi.

Öte yandan Ege ve Akdeniz meselelerinde Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.