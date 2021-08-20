30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olan Zafer Bayramı'nda Marmary'ı kullanacak olan vatandaşlar bedava olup olmadığını merakla araştırıyor. Biz de bunun üzerine 30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaray ücretsiz mi 2021? 30 Ağustos Pazartesi Marmaray bedava mı? Sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ 2021? 30 AĞUSTOS PAZARTESİ MARMARAY BEDAVA MI?

Ülkemizin en önemli milli bayramları arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanmaya başlandı. Bayramda dışarı çıkacak olanlar çoğunlukla Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı merakla araştırılıyor. Marmaray ulaşımının ücretsiz olacağına dair bir karar bulunmazken diğer toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı biliniyor. Genellikle resmi tatillerde ulaşımların ücretsiz olduğu bilinmekte. Öte yandan geçtiğimiz 15 Temmuz'da Marmaray yolcularına bedava hizmet vermişti.

İBB’nin denetimindeki toplu taşıma araçları ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

MARMARAY

Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli şehirlerinde hizmet veren banliyö treni sistemi olan Marmaray İstanbul Boğazı'nın altında inşa edildi. Marmaray Tüneli'nin inşa edilmesi ve Avrupa Yakasındaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakasındaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan mevcut B1 ve B2 banliyö hatlarının modernizasyonu sonucu hayata geçirilmiştir. İnşaat çalışmaları 2004'te başlayan ve tamamlanma tarihi olarak Nisan 2009 olarak ilan edilen projenin çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihî ve arkeolojik buluntular nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve projenin ilk etabı 29 Ekim 2013'te, ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir.

Marmaray projesi kapsamında, batırma tüp tünel (1,4 km), delme tüneller (toplam 9,4 km), aç-kapa tüneller (toplam 2,4 km), üç yeni yer altı istasyonu, 37 yer üstü istasyonu (yenileme ve iyileştirme), yeni işletim kontrol merkezi, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yer üstünde üçüncü bir hat inşa edilmiş ve 440 vagonluk modern demiryolu araçları satın alınmıştır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır