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30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Çakallarla Dans 5

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanıyor. Akşam ise komedi filmi Çakallarla Dans 5 izleyici karşısına çıkıyor. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı..

30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Çakallarla Dans 5

TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı haberleri ile başlayan kanalda 16:20'de Bir Zamanlar Çukurıva dizisi ekranlarda olurken akşam komedi filmi Çakallarla Dans 5 ATV izleyicisiyle buluşacak...

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 5

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