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30 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 30 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal akşam Aşkın Tarifi yayınlıyor...

30 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlarda olurken 13:15'te sevilen yarışma Gelinim Mutfakta programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Aşkın Tarifi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Baht Oyunu

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