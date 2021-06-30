30 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli Dizi / Sinema Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 30 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken 13:15'te Gerçeğin Peşinde izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yerli dizinin tekrar bölümü STAR TV ekranında yerini alıyor...

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI



07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)

22:30 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)