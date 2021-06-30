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30 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli Dizi / Sinema Star TV'de

Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayan Star 13:15'te Gerçeğin Peşinde programını ekrana veriyor. Akşam ise yerli dizi Kazara Aşk tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı..

30 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli Dizi / Sinema Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 30 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken 13:15'te Gerçeğin Peşinde izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yerli dizinin tekrar bölümü STAR TV ekranında yerini alıyor...

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI


07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)

22:30 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)

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