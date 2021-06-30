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30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Konser Zamanı TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anjelika Akbar İle Sesler yayınlanıyor. Akşam ise Konser Zamanı izleyici karşısına çıkıyor...

30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Konser Zamanı TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anjelika Akbar İle Sesler yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Konser ZamanıTRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:00 Opera Dünyası

07:30 Belgesel: Para

08:00 Muasır

08:30 Geziyorum

09:00 Anadolu Arkeolojisi

09:30 Kelimeler ve Şeyler

10:30 Nakkaşın Fırçası

11:00 12 Punto 2021

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Eskici

15:00 Anjelika Akbar İle Sesler

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:00 Kısa Bir Ara

17:15 Aramızda Müzik Var

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Konser Zamanı

21:00 Yerli Sinema: Tepenin Ardı

22:45 İzler Suretler

23:00 Edebiyat Söyleşileri

00:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

 

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