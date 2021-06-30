30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Konser Zamanı TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anjelika Akbar İle Sesler yayınlanıyor. Akşam ise Konser Zamanı izleyici karşısına çıkıyor...

A+ A-

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Anjelika Akbar İle Sesler yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Konser ZamanıTRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı... 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI 07:00 Opera Dünyası 07:30 Belgesel: Para 08:00 Muasır 08:30 Geziyorum 09:00 Anadolu Arkeolojisi 09:30 Kelimeler ve Şeyler 10:30 Nakkaşın Fırçası 11:00 12 Punto 2021 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 14:30 Eskici 15:00 Anjelika Akbar İle Sesler 15:30 Sarayın Lezzetleri 16:00 Tarih Söyleşileri 17:00 Kısa Bir Ara 17:15 Aramızda Müzik Var 18:00 Hayat Sanat 18:30 Koleksiyoner 19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 20:00 Konser Zamanı 21:00 Yerli Sinema: Tepenin Ardı 22:45 İzler Suretler 23:00 Edebiyat Söyleşileri 00:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri