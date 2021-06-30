30 Haziran 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Yabancı sinema "Sultan" TRT 1'de
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı araştırılıyor. TRT1 ekranlarında Gündüz kuşağında Kalk Gidelim yayınlanacak. Akşam kuşağında ise yabancı sinema "Sultan" TRT1'de...
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi programlar var? 11.00'da "Tozkoparan" ekranlarda olacak. Hemen ardından "Kalk Gidelim" dizisi seyirci ile buluşacak. Akşam 20.00'da Yabancı Sinema "Sultan" TRT1 ekranlarında olacak.
TRT1 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:35 Kalk Gidelim
16:35 Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"
19:00Ana Haber (Canlı)
19:55Doğrusu Ne?
20:00Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)
23:45Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)
03:00Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"