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30 Haziran Çarşamba hava durumu: Hava sıcaklıkları korkutan derecelere çıktı! Termometreler 40'ın üzerinde! İşte il il hava durumu...

Türkiye son günlerde kavurucu sıcakların etkisinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran 2021 Çarşamba günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre İstanbul ve Ankara'da bugün hava 33 derece, İzmir'de 37, Diyarbakır'da ise 41 derece. İşte il il günlük hava durumu...

30 Haziran Çarşamba hava durumu: Hava sıcaklıkları korkutan derecelere çıktı! Termometreler 40'ın üzerinde! İşte il il hava durumu...

Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Haziran'ın son gününde yurt genelinde sıcaklıklar çöl etkisi yaratacak. Termometreler 41 dereci gösterdi. Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

30 Haziran Çarşamba hava durumu: Hava sıcaklıkları korkutan derecelere çıktı! Termometreler 40'ın üzerinde! İşte il il hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

30 Haziran Çarşamba hava durumu: Hava sıcaklıkları korkutan derecelere çıktı! Termometreler 40'ın üzerinde! İşte il il hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

30 Haziran Çarşamba hava durumu: Hava sıcaklıkları korkutan derecelere çıktı! Termometreler 40'ın üzerinde! İşte il il hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve bulutlu

BAYBURT °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

30 Haziran Çarşamba hava durumu: Hava sıcaklıkları korkutan derecelere çıktı! Termometreler 40'ın üzerinde! İşte il il hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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