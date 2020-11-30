30 Kasım Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak ?
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 30 Kasım Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında insanların hayatlarına dokunan program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Ramo" seyirci ile buluşacak. İşte 27 Kasım yayın akışı...
30 Kasım Pazartesi Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var?Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise fenomen dizi "Çukur" yeni bölümüyle ekranlarda yayınlanacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi Show TV yayın akışı...
Show TV 30 Kasım 2020 Pazartesi yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un son bölümü yayınlandı. İki kardeşin yüzleştiği tanıtımda Yamaç’ın çektiği acı izleyenleri derinden etkiliyor. Yamaç'ın sinir krizi geçirip kendine silah doğrulttuğu anlarda Selim onu durdurmaya çalışırken, iki kardeşin yürek burkan halleri ekranlara geldi.
Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay, Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölümde Selim mahalleden gider ve nereye gittiği merak konusu. Yamaç sürekli büyük abisi Kahraman'ı ve Çukuru yönetişini hatırlamaktadır. Çağatay durmak bilmiyor. Bu kez Yamaç'ı zaaflarından yakalamaya çalışır o da ailesi ve mahallesi Çukur'dur.
Cumali tapuları almak için Çağatay'ın yanına gider ancak beklenmedik bir teklifle karşılaşır. Çukurun tapularına karşılık Cumali'nin canını ortaya koymasını istemektedir. Peki Cumali Koçovalı Çukur için canından vazgeçecek mi? Diziye veda edecek mi?