30 Kasım Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak ?

30 Kasım Pazartesi Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var?Gündüz kuşağının sevilen programı "Vazgeçme" Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla yer alacak. Akşam ise fenomen dizi "Çukur" yeni bölümüyle ekranlarda yayınlanacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi Show TV yayın akışı...

Show TV 30 Kasım 2020 Pazartesi yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un son bölümü yayınlandı. İki kardeşin yüzleştiği tanıtımda Yamaç’ın çektiği acı izleyenleri derinden etkiliyor. Yamaç'ın sinir krizi geçirip kendine silah doğrulttuğu anlarda Selim onu durdurmaya çalışırken, iki kardeşin yürek burkan halleri ekranlara geldi.

Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay, Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Selim mahalleden gider ve nereye gittiği merak konusu. Yamaç sürekli büyük abisi Kahraman'ı ve Çukuru yönetişini hatırlamaktadır. Çağatay durmak bilmiyor. Bu kez Yamaç'ı zaaflarından yakalamaya çalışır o da ailesi ve mahallesi Çukur'dur.

Cumali tapuları almak için Çağatay'ın yanına gider ancak beklenmedik bir teklifle karşılaşır. Çukurun tapularına karşılık Cumali'nin canını ortaya koymasını istemektedir. Peki Cumali Koçovalı Çukur için canından vazgeçecek mi? Diziye veda edecek mi?