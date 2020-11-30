30 Kasım TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

30 Kasım Pazartesi TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında minimal bir yaşam isteyen kadınların yarıştığı "Fazlası Zarar" programı ekranlarda yerini alırken, akşam ise tarihi dizi "Uyanış: Büyük Selçuklu" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Kasım Pazartesi TRT1 yayın akışı...

TRT 1 30 Kasım 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Yorgos’un Turna’yı kaçırdığı haberini alan Sencer, harekete geçmiş, Yorgos’un yerini bildiğini düşündüğü Şahbender Dukas’ı alıkoymuş ve bu yolla Yorgos’a ulaşmıştır. Ne var ki Yorgos, Sencer’in bu şekilde kendine ulaşacağını tahmin etmiş ve Sencer’e bir tuzak kurmuştur. Sencer bu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Fakat beklenmedik bir şey olmuş, Turna çıkan çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu kargaşayı fırsat bilen Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarmıştır. Turna kurtulabilecek midir? Sencer, Yorgos’u yakalayabilecek midir? Sencer’in alıkoyduğu herkes tarafından bilinen Şahbender Dukas ölecek midir? Kutsal Emanetleri arayan Tapar, Ebulkasım’ın tertibiyle bir tuzağa çekilmiştir. Kutsal Emanetlerin peşinden Anadolu istikametine giden Tapar’ın önünü Asi Obaların beyleri keser.

Tapar’ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin, askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar’a yetişir. Obalı kılığına girmiş Hıristiyanların da olduğu bu tuzaktan Tapar ve Elçin kurtulabilecekler midir? Seferiye’den boşalan Başhatunluk makamına Terken kurulmuştur. Uzun zamandır arzuladığı bu makama Seferiye’yi hasta ederek kurulan Terken ne gibi faaliyetlere girişecektir? Edindiği bu gücü nasıl kullanacaktır? Bu güçle Nizamülmülk’ü dahi karşısına almaktan çekinmeyecek olan Terken’i nasıl sürprizler beklemektedir? Başulu yıllardır uzak kaldığı saraya niçin gelecektir? Melikşah yıllardır öldü diye bildiği ve görmediği Başulu’yu tanıyacak mıdır? Büyük sır açığa çıkacak mıdır? Nizamülmülk sırrın ortaya çıkma tehlikesine karşı ne yapacak bilinmez.