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  3. 30 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı| Küçük Esnaf Star'da

30 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı| Küçük Esnaf Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV30 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Küçük Esnaf" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

30 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı| Küçük Esnaf Star'da

STAR TV 30 Mart 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Küçük Esnaf" adlı yerli komedi filmi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 30 Mart 2021 Salı yayın akışı...

30 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı| Küçük Esnaf Star'da

STAR TV 30 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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