30 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı| Küçük Esnaf Star'da

STAR TV 30 Mart 2021 Salı yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Küçük Esnaf" adlı yerli komedi filmi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 30 Mart 2021 Salı yayın akışı...

STAR TV 30 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf