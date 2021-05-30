30 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak İster ATV'de
30 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı araştırılıyor. Güne ATV'de Hafta Sonu ile başlayan ATV'de, saatler 20:00'yi gösterdiğinde ise sevilen program Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara gelecek.
30 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Güne 07:30'da Atv'de Hafta Sonu başlayan ATV'de saat 16:30'da Fantastik Canavarlar ekrana geliyor. Akşam saatler 20:00'yi gösterdiğinde ise sevilen program Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara gelecek. İşte 30 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı...
30 MAYIS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi Tv
12:35 Bir Zamanlar Çukurova
16:30 Fantastik Canavarlar
19:00 Hafta Sonu Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Alevlere Karşı (Yabancı Sinema)
02:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:20 Kuruluş Osman