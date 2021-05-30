30 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak İster ATV'de 30 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı araştırılıyor. Güne ATV'de Hafta Sonu ile başlayan ATV'de, saatler 20:00'yi gösterdiğinde ise sevilen program Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara gelecek.

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30 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Güne 07:30'da Atv'de Hafta Sonu başlayan ATV'de saat 16:30'da Fantastik Canavarlar ekrana geliyor. Akşam saatler 20:00'yi gösterdiğinde ise sevilen program Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara gelecek. İşte 30 Mayıs 2021 Pazar ATV yayın akışı... 30 MAYIS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 07:30 Atv'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:45 Dizi Tv 12:35 Bir Zamanlar Çukurova 16:30 Fantastik Canavarlar 19:00 Hafta Sonu Atv Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Alevlere Karşı (Yabancı Sinema) 02:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 05:20 Kuruluş Osman