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30 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: Mumya TV'de ilk kez ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de Kardeşlerim dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. Akşam ise yabancı sinema: Mumya ekrana geliyor. İşte 30 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

30 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Yabancı sinema: Mumya TV'de ilk kez ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor 14:00'da yerli sinema Nadide Hayat verilirken, akşam ise yabancı sinema: Mumya ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 30 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

30 TEMMUZ 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aşk Sana Benzer (Yerli Sinema)

16:15 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema: Mumya

 

 

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