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30 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX'da

Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 11:00' da sevilen program Şef Akademi Doğada yeni bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam tekrar bölümü Fox TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 30 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışı ...

30 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX'da

FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 30 Temmuz 2021 Cuma Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan Fox 11:00'de Şef Akademi yarışmasının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...

30 TEMMUZ 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Funda ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni bölüm)

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