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30 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Hedefim Sensin Star'da

Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam başrollerini Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı Hedefim Sensin filmiizleyici karşısına geçiyor. İşte 30 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı...

30 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Hedefim Sensin Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 30 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Hedefim Sensin filmi ekrana geliyor...

30 TEMMUZ 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

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