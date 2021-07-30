30 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Hedefim Sensin Star'da
Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam başrollerini Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı Hedefim Sensin filmiizleyici karşısına geçiyor. İşte 30 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 30 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Hedefim Sensin filmi ekrana geliyor...
30 TEMMUZ 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)