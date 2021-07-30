30 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 30 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.20'de Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise Dünya Hali TRT 1 ekranlarında oluyor...

30 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:05 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

22:10 Mahrem (Altyazılı)