30 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de!
Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1 bugün güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile başlayıp, Dünya Hali ile devam ediyor.
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 30 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.20'de Gönül Dağı ekranlarda olurken 19:55'te Doğrusu Ne programı yayınlanıyor. 20:00'da ise Dünya Hali TRT 1 ekranlarında oluyor...
30 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:05 Kalk Gidelim
10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
22:10 Mahrem (Altyazılı)