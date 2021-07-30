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30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vahşiler TRT2'de!

30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Vahşiler izleyiciyle buluşuyor. İşte 30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vahşiler TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 30 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da TRT Filarmoni Orkestrası 2 CELLOS SYDNEY LIVE ekrana geliyor. Akşam Yabancı Sinema: Vahşiler TRT2 ekranlarında oluyor.

30 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Kısa Bir Ara

05:45 Ahenk

06:00 Geziyorum

06:30 Hayat Sanat

07:00 Anadolu Arkeolojisi

07:30 Yeryüzleri

07:45 Aramızda Müzik Var

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

10:30 2CELLOS SYDNEY LIVE

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Evliya Çelebi

15:00 Anjelika Akbar İle Sesler

15:30 İzler Suretler

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Agents Are Forever

21:00 Yabancı Sinema: Vahşiler (Hostiles)

23:15 Fotoğraflar

23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler 

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