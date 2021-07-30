30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vahşiler TRT2'de!
30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Vahşiler izleyiciyle buluşuyor. İşte 30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 30 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da TRT Filarmoni Orkestrası 2 CELLOS SYDNEY LIVE ekrana geliyor. Akşam Yabancı Sinema: Vahşiler TRT2 ekranlarında oluyor.
30 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Kısa Bir Ara
05:45 Ahenk
06:00 Geziyorum
06:30 Hayat Sanat
07:00 Anadolu Arkeolojisi
07:30 Yeryüzleri
07:45 Aramızda Müzik Var
08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
10:30 2CELLOS SYDNEY LIVE
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Evliya Çelebi
15:00 Anjelika Akbar İle Sesler
15:30 İzler Suretler
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Agents Are Forever
21:00 Yabancı Sinema: Vahşiler (Hostiles)
23:15 Fotoğraflar
23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler