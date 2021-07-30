30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vahşiler TRT2'de! 30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Vahşiler izleyiciyle buluşuyor. İşte 30 Temmuz 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 30 Temmuz Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da TRT Filarmoni Orkestrası 2 CELLOS SYDNEY LIVE ekrana geliyor. Akşam Yabancı Sinema: Vahşiler TRT2 ekranlarında oluyor. 30 TEMMUZ 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 Kısa Bir Ara 05:45 Ahenk 06:00 Geziyorum 06:30 Hayat Sanat 07:00 Anadolu Arkeolojisi 07:30 Yeryüzleri 07:45 Aramızda Müzik Var 08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 10:30 2CELLOS SYDNEY LIVE 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Evliya Çelebi 15:00 Anjelika Akbar İle Sesler 15:30 İzler Suretler 15:45 Kısa Bir Ara 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Randevu 19:00 Karalama Defteri 19:30 Agents Are Forever 21:00 Yabancı Sinema: Vahşiler (Hostiles) 23:15 Fotoğraflar 23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler