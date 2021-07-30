30 Temmuz Cuma hava durumu! Meteoroloji'den o bölgeler için yüksek sıcaklık uyarısı: Nefes aldırmayacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Temmuz 2021 Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülkenin bir tarafı sıcaklardan kavrulacak, diğer tarafları ise sağanak yağışa teslim olacak.

Doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile 7 il aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Erzurum Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık