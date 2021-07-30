30 Temmuz Cuma hava durumu! Meteoroloji'den o bölgeler için yüksek sıcaklık uyarısı: Nefes aldırmayacak!
Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. İş
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Temmuz 2021 Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülkenin bir tarafı sıcaklardan kavrulacak, diğer tarafları ise sağanak yağışa teslim olacak.
Doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile 7 il aralıklı sağanak yağışlı geçecek.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Erzurum Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık