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  3. 300 yaşındaki Pakistanlı kadın videosu sosyal medyayı salladı!

300 yaşındaki Pakistanlı kadın videosu sosyal medyayı salladı!

Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekorlar kitabına adını yazdıran 300 yaşındaki Pakistanlı kadın, sosyal medyada viral oldu. Kullanıcıların bir kısmı yaşın gerçek olmadığını söylerken diğer kısım ise hayretlere düşerek inanmayı tercih etti.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşındaki Kane Tanako seçilmişti. Ancak Tanako'nun yerini bir başka isim aldı. Sosyal medyada kısa sürede olay olan, 300 yaşındaki Pakistanlı kadının videosu kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar ikiye bölündü. Kimisi yaşlı kadının 300 yaşında olduğuna inanırken kimisi de "kimlik göstermeden inanmam" cümleleriyle videodaki kadının yaşını inkar etti.

300 yaşındaki Pakistanlı kadın videosu sosyal medyayı salladı!

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI HAYRETE DÜŞTÜ

300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosu internette yayınlandığı andan itibaren ilgi görmeye devam ediyor. Büyük bir etkileşim alan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Videoda yüzü ve elleri net belli olan kadının yaşına inanmayan kadar, inanlarda oldu. Sosyal medyayı ikiye bölen bu görüntüler kısa süre içerisinde trendlere yükseldi.

300 yaşındaki Pakistanlı kadın videosu sosyal medyayı salladı!

İZAHI YOK MİZAHI VAR

Sosyal medyada çok görülen  "izahı olmayan olayların mizahı vardır" sözü gerçek oldu. 300 yaşındaki Pakistanlı kadın üzerinden mizahlar yapan kullanıcılar, okurken eğlendirdi. Yorularda "17 yaşında gireceğim ve yaşlanacağım diye korkan ben ve 300 yaşında ısrarla yaşamaya devam eden teyze...", "Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta", "Ben de eğer kocamdan erken ölürsem kocam başkasıyla evlenir korkusuyla 300 yaşında kadar yaşayabilirim rekor saymasanız da olur" "Teyze ölmeyi unutmuş" espiri cümleleri yer aldı.

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