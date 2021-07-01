3036 yılından geliyorum dedi, kehanetleriyle ağızları açık bıraktı! ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ isimli TikTok kullanıcısından olay yaratacak iddialar!

3036 yılından günümüze geldiğini belirterek kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ takma isimli internet kullanıcısı, kehanetleriyle tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Gelecek döneme ilişkin korkunç anlatılarda bulunan şahıs, kısa sürede popüler oldu.

"KEDİ, KÖPEK VE TAVŞANLAR EGZOTİK SAYILACAK"

Gelecekteki yaşamı anlattığı videosunda doğrudan kameraya bakarak konuşan ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ, "Şu anda, hiç olamayacağımız kadar özgürüz" değerlendirmesinde bulundu. TikTok hesabından yayınladığı videolarda, 3036 yılında dünya nüfusunun rekor seviyelere ulaşacağını ve kedi, köpek ile kuş gibi hayvanların ‘egzotik’ olarak kabul edileceğini iddia eden kişi, hayvanat bahçelerinde yeni bir düzenin hakim olacağının altını çizerek, "İster inanın ister inanmayın, hayvanat bahçelerinde köpekler, kediler, tavşanlar ve sincaplar gibi egzotik sayılan hayvanlar bulunuyor. Aslan ve kaplanlar gibi büyük kedi türleri, filler ve daha fazla hayvanın soyları tükenecek." şeklinde konuştu.

2052'NİN ARALIK AYINDAKİ FELAKET

İnsanoğlunu özellikle, ‘büyük elektrik kesintisi’ denilen bir olay hakkında defalarca kez uyaran internet kullanıcısı, bu olay hakkında, "Yanılmıyorsam büyük elektrik kesintisi (the big blackout) 2052'nin Aralık ayında gerçekleşecek." dedi.

"20 YIL SÜRECEK"

Büyük elektrik kesintisinin 5 yıl boyunca süreceğini iddia eden şahıs bu sürede her yerin karanlık olacağını, bütün teknolojik aletlerin kullanımının imkansız hale geleceğini ve kargaşanın başlayacağını anlattı. Son olarak TikToker, "Elektriği, interneti ve diğer unsurları tekrar kullanılabilir hale getirmeleri 20 yıla kadar sürüyor ve o zaman bile tam bir kaos ortamı hakim" diyerek gelecek hakkındaki kehanetlerini sonlandırdı.