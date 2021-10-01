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  3. 30 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Kasım 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 30 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

30 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki  30 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

30 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

13:00
Tunus - Moritanya
FIFA Arab Cup

13:00
Kasımpaşa - Alanya Kestel
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

15:00
Altay - Manisa FK
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

15:00
Bursaspor - Kırşehir Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

16:00
Irak - Umman
FIFA Arab Cup

17:00
M.Başakşehir - Bodrumspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

18:00
Türkiye - İsrail
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

19:00
Adana Demirspor - Serik Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

19:30
Katar - Bahreyn
FIFA Arab Cup

20:00
Tuzlaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig

20:00
Cremonese - Frosinone
İtalya Serie B

20:00
Pisa - Perugia
İtalya Serie B

20:30
Atalanta - Venezia
İtalya Serie A

20:30
Fiorentina - Sampdoria
İtalya Serie A

21:00
Antalyaspor - Amedspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

22:00
BAE - Suriye
FIFA Arab Cup

22:30
Newcastle - Norwich City
İngiltere Premier Lig

22:30
Vicenza - Benevento
İtalya Serie B

22:30
Monza - Cosenza
İtalya Serie B

22:30
Pordenone - Alessandria
İtalya Serie B

22:30
Reggina - Ascoli
İtalya Serie B

22:30
Spal - Lecce
İtalya Serie B

22:45
Verona - Cagliari
İtalya Serie A

22:45
Salernitana - Juventus
İtalya Serie A

22:45
Motherwell - Dundee United
İskoçya Premier Lig

22:45
Seraing - Anderlecht
Belçika Kupası

23:10
Fransa - Galler
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

23:15
Leeds United - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig

23:15
Braga - Vizela
Portekiz Liga NOS

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