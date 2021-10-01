Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

30 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:00

Tunus - Moritanya

FIFA Arab Cup

13:00

Kasımpaşa - Alanya Kestel

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

15:00

Altay - Manisa FK

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

15:00

Bursaspor - Kırşehir Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

16:00

Irak - Umman

FIFA Arab Cup

17:00

M.Başakşehir - Bodrumspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

18:00

Türkiye - İsrail

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

19:00

Adana Demirspor - Serik Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

19:30

Katar - Bahreyn

FIFA Arab Cup

20:00

Tuzlaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

20:00

Cremonese - Frosinone

İtalya Serie B

20:00

Pisa - Perugia

İtalya Serie B

20:30

Atalanta - Venezia

İtalya Serie A

20:30

Fiorentina - Sampdoria

İtalya Serie A

21:00

Antalyaspor - Amedspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

22:00

BAE - Suriye

FIFA Arab Cup

22:30

Newcastle - Norwich City

İngiltere Premier Lig

22:30

Vicenza - Benevento

İtalya Serie B

22:30

Monza - Cosenza

İtalya Serie B

22:30

Pordenone - Alessandria

İtalya Serie B

22:30

Reggina - Ascoli

İtalya Serie B

22:30

Spal - Lecce

İtalya Serie B

22:45

Verona - Cagliari

İtalya Serie A

22:45

Salernitana - Juventus

İtalya Serie A

22:45

Motherwell - Dundee United

İskoçya Premier Lig

22:45

Seraing - Anderlecht

Belçika Kupası

23:10

Fransa - Galler

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

23:15

Leeds United - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

23:15

Braga - Vizela

Portekiz Liga NOS