Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre pandemi sürecinde kapsama alınan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. İşte 31 Ağustos 2020 Tarihli ve 31230 Sayılı Resmi Gazete hakkında detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2914) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bazı Fakülte ve Enstitünün Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2916) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi Sınırları İçerisinde 27/2/2017 Tarihli ve 2017/9989 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgedeki Sağlıksız Yapılaşmanın Çözümüne Yönelik Projenin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Bolvadin Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2917) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İbn Haldun Üniversitesi Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İbn Haldun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ