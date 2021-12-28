31 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Cuma neler var? 31 Aralık 2021 BİM fırsat ürünleri

BİM Aktüel Ürünler kataloğunu yayınladı. 31 Aralık Cuma yılın son gününde hangi ürünlerin geleceği belli oldu. Katalogda kişisel spor aletlerinden otomotiv aletlere, pijama takımlarından mutfak gereçlerine birçok ürün katalogda bulunuyor. Bu bağlamda, BİM'de bu Cuma neler var? İşte 31 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Detaylar haberimizde...

31 ARALIK 2021 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM Aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yetişkinler için pijama takımları, montlar, eşofman altları bulunurken; çocuklar için oyuncak, oyun kartları ve kitaplara yer verildi.

BİM Aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında Türk kahvesi makinesinden ipli doğrayıcıya, krep tavasından meşrubat bardağına birçok farklı mutfak gereci yer alıyor.

BİM Aktüel ürünler kataloğunun üçüncü ve son sayfasının büyük bir kısmında kişisel spor aletlerine yer verilmiştir. Otomotiv araçları ve çalışma masası gibi farklı ürünler de yer almaktadır.