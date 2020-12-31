Bu yıl 3. sezonuyla ekranlarda olan ve her hafta çokça izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, son olarak 78. bölümüyle ekranlara geldi. 13 Eylül 2018'de Tims&B Productions imzasıyla başlayan dizi, ATV'de oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Karakterleri ve seyirciye aktardığı duygu ile beğenilen dizinin, bu akşam yeni bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Ancak dizinin dikkatli takipçileri, ATV'nin 31 Aralık Perşembe günü yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova'nın bulunmadığını fark etti. Dolayısıyla bu dizinin neden olmadığını araştıran diziseverler, '31 Aralık Bir Zamanlar Çukurova var mı? Neden yok? Yeni bölüm ne zaman?' sorularını arama motorlarında aratıyor. Bizde bu sorulara haberimizde cevap verdik.

31 ARALIK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA VAR MI? NEDEN YOK?

ATV 31 Aralık yayın akışında bulunmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisini yılbaşı tatiline girdiği belirtiliyor. Sevilen dizi, beklenenin aksi bir durum olmadığı sürece 1 haftalık yılbaşı arası verecek. ATV'de bu akşam yılbaşı özel programıyla Kim Milyoner Olmak İster olacak.

DİZİNİN KÜNYESİ

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten