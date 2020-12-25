Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeni ile yılbaşı akşamının Türkiye'de sakin geçmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi önlemleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Kısıtlamada bir çok yer açık olacağı gibi bazı işçiler de çalışmaya devam edecek. Yeni yıl az bir süre kala 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı tatil mi? sorusu merak konusu oldu.

31 ARALIK VE 1 OCAK YILBAŞI TATİL Mİ?

Bu yıl 31 Aralık yılbaşı akşamı Perşembe gününe denk gelmektedir.

31 Aralık Perşembe günü resmi tatil veya yarım gün tatil olmayacak. 1 Ocak Cuma günü ise mevzuatta yer aldığı için resmi tatil olacak.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

31 Aralık akşamı saat 21.00'da sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. 4 Ocak sabah saat 05.00'da ise kısıtlama kalkacak.

YILBAŞINDA MARKET, MANAV, FIRIN AÇIK OLACAK MI?

Yılbaşından önce hafta sonları uygulanan kurallar, yılbaşında da geçerli olacak. Yani market, manav, fırın gibi yerler açık olacak. Ancak belirli saatlerde... Saat 10.00 17.00 arasında hizmet verilebilecek.

YILBAŞINA ALKOL SATIŞI OLACAK MI?

Yılbaşında tekeller açık olmayacak. Bu nedenle alkol satışına da izin verilmeyecek.

YILBAŞINDA OTELLER AÇIK OLACAK MI?

Yılbaşında oteller açık olacak ancak parti eğlence gibi organizasyonlara izin verilmeyecek.

YIŞBAŞINDA PAKET SERVİS OLACAK MI?

Salgın nedeniyle restoranlarda yemek yenmesinin yasaklanmasının ardından "gel al" ya da paket servise geçen birçok restoran, müşterilerine hazırladıkları yılbaşı menüsünü de 31 Aralık'ta evlere ulaştıracak.