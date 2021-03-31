31 Mart 2021 Çarşamba Fox TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Masumiyet" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...
31 Mart 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Masumiyet" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...
FOX TV 31 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüpğlu ile 30 DAkikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ
Ela’nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Öte yandan ise İrem’in intiharı gündeme bomba gibi düşer. İlker Ilgaz hem Ela’dan gördüğü tepki, hemde İrem'in intiharıyla iyice köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, biricik oğlunu kurtarmak için harekete geçer ve İlker’i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela’nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem’in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir.
Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği olayları hazmedemeyen Harun, Bahar’la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun’a güvenmeyi seçer. Ela’nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale’nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.