31 Mart 2021 Çarşamba Fox TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta

31 Mart 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Masumiyet" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

FOX TV 31 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüpğlu ile 30 DAkikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Ela’nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Öte yandan ise İrem’in intiharı gündeme bomba gibi düşer. İlker Ilgaz hem Ela’dan gördüğü tepki, hemde İrem'in intiharıyla iyice köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, biricik oğlunu kurtarmak için harekete geçer ve İlker’i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela’nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem’in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir.

Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği olayları hazmedemeyen Harun, Bahar’la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun’a güvenmeyi seçer. Ela’nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale’nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.