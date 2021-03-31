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31 Mart 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı |Kırmızı Kamyon ilk bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 31 Mart 2021 Çarşamba gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Kırmızı Kamyon" yayınlanacak.

31 Mart 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı |Kırmızı Kamyon ilk bölümüyle Show'da

31 Mart 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise fenomen program "Kırmızı Kamyon" ilk bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 31 Mart 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...

31 Mart 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı |Kırmızı Kamyon ilk bölümüyle Show'da

SHOW TV 31 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kırmızı Kamyon

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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