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31 Mart 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı| Hedefim Sensin Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Hedefim Sensin" adlı film seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

31 Mart 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı| Hedefim Sensin Star'da

STAR TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Hedefim Sensin" adlı yerli komedi filmi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

31 Mart 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı| Hedefim Sensin Star'da

STAR TV 31 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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