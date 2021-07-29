31 Temmuz - 1 Ağustos 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? Hafta sonunun yaklaşmasıyla milyonlarca kişi Cumartesi ve Pazar hangi sınavların uygulanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM sınavları genellikle hafta sonları uygulanmaktadır. Geçtiğimiz hafta bir sınav yapılmadı. Peki bu hafta sınav var mı? 31 Temmuz - 1 Ağustos 2021 hangi sınav var? Hafta sonu KPSS organize edilecek. İşte detaylar.

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31 Temmuz - 1 Ağustos 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları gündemde. Sınavlar koronavirüs gölgesinde yapılmaya devam ediyor. KPSS sınavlarına çok az bir süre kaldı. KPSS sınavları 1 Ağustos itibariyle başlayacak. İlk sınav Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte detaylar. 31 TEMMUZ CUMARTESİ HANGİ SINAV VAR? Cumartesi günü herhangi bir sınav bulunmamaktadır. 1 AĞUSTOS 2021 PAZAR HANGİ SINAV VAR? 1 Ağustos Pazar günü KPSS'nin Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı yapılacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Genel Yetenek Testinde adaylara 30 Türkçe, 30 Matematik sorusu yöneltilecek. Genel Kültür Testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak. KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacak 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler. KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLA 2021 KPSS SINAV TAKVİMİ KPSS Alan Bilgisi sınavı: 7 Ağustos KPSS Alan Bilgisi ikinci sınavı: 8 Ağustos KPSS ÖABT sınavı: 15 Ağustos 2021 KPSS kaç soru kaç dakika 2021? KPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor 2021? ÖSYM SINAVLARI NE ZAMAN? *KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 01.08.2021 10:15 *KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN: 07.08.2021 10:15 *KPSS 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN: 08.08.2021 10:15 *KPSS 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 15.08.2021 10:15 *e-YDS (e-YDS 2021/11 İngilizce): 21.08.2021 *2021-YÖKDİL/2: 29.08.2021 10:15 *2021-TUS 2. Dönem: 05.09.2021 *2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem: 05.09.2021 *2021-ALES/2: 19.09.2021 *e-YDS (e-YDS 2021/12 İngilizce): 25.09.2021 *2021-EUS: 26.09.2021 *2021-STS Eczacılık: 26.09.2021 *2021-DUS: 03.10.2021 *STS Diş 2021-STS Diş Hekimliği: 03.10.2021 *2021-YDS/2: 10.10.2021 *e-YDS (e-YDS 2021/13 İngilizce): 13.11.2021 *2021-ALES/3: 21.11.2021 *e-YDS (e-YDS 2021/14 İngilizce): 11.12.2021 *2021-İSG/2: 12.12.2021 *2021-YDUS: 19.12.2021 Gülistan Başköy Eğitim Editörü