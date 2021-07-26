KPSS kaç soru kaç dakika 2021? KPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor 2021?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS 2021 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar sınava girecekleri yeri gösteren belgeye ÖSYM'nin AİS adresinden ulaşabilecek. Öte yandan KPSS kaç dakika kaç soru 2021? KPSS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor 2021? soruları da sıklıkla araştırılıyor. İşte bu yıl düzenlenecek olan KPSS hakkında merak edilenler.

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KPSS KAÇ DAKİKA KAÇ SORU 2021?

*Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 1 Ağustos günü saat: 10.15'te başlayacak. Sınav 130 dakika sürecek.

Genel Yetenek Testinde adaylara 30 Türkçe, 30 Matematik sorusu yöneltilecek.

Genel Kültür Testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek.

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak.

*Eğitim Bilimleri sınavı 1 Ağustos'ta yapılacak. Sınav toplamda 100 dakika sürecek.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavında toplam 80 soru yöneltilecek.

*KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 7 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 7 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 8 Ağustos'ta yapılacak.

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur. Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, 2. oturumda Hukuk, İktisat, Maliye ve 3. oturumda İşletme Muhasebe ve İstatistik alanından soru yöneltecek. Her bir alandan 40 soru sorulurken sınav süresi 50 dakika olarak belirlendi. Sadece İstatistik alanında sınava katılacaklara 60 dakika süre verilecek.

*ÖABT 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinde (ÖABT) adaylara 75 soru yöneltilirken 120 dakika süre verilecek.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

*Genel Yetenek-Genel Kültür saat 10.15'te başlayacak.

*Eğitim Bilimleri saat 14.45'te başlayacak.

*KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) saat 10.15'te başlayacak.

*KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başlayacak.

*KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) saat 10.15'te başlayacak.

*ÖABT saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı da saat 14.45'te başlayacak.

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