KPSS sınav yeri değiştirme 2021 nasıl yapılır? KPSS sınav yeri değiştirme ne zamana kadar 2021?

KPSS sınav yerlerini değiştirmek isteyen adaylar konu hakkında araştırmalara yoğunlaştı. 2021 KPSS'ye az bir süre kala KPSS sınav yeri değiştirilir mi? KPSS sınav yeri değiştirme 2021 nasıl yapılır? soruları gündeme geldi.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU 2021?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ,2021 KPSS sınav giriş belgesi için, "1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler." açıklamasında bulundu.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

ÖSYM sınavlarına girecek adaylara sınav yeri değişikliği tanınmaktadır. Ancak bunun için adaylara belirli tarihler arasında zaman verilir. Bu tarihlerde değişiklik yapmayan adaylar daha sonra sınav yerlerini değiştiremez.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Başvuru yaptıktan sonra sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

1) ÖSYM’nin sitesinden “Adres Değişikliği Dilekçe Örneğini” indiriniz.

2) Dilekçe örneğinin çıktısını alın ve doldurun.

3) Dilekçenizin işleme konulması için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp Evrak numarası alınız.

EVRAK NUMARASI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra 2020-0852-00000000 benzeri bir referans numarası gelecektir. Bu numarayı dilekçede EVRAK REFERANS NUMARASI yazan kutucuğa yazın.

4) Adres değişikliği dilekçesini posta yoluyla Ankara ÖSYM Başkanlığına iletin.

ÖSYM’nin adresi: Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent / ANKARA

ÖSYM Telefon: 444 67 96 (sorularınız olursa arayabilirsiniz.)

Sınav yeri hangi durumda değiştirilebilir sorusuna ÖSYM'den verilen bilgi şu şekilde;

''Sınavın uygulanacağı hafta Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylardan sınav merkezi değişikliği talebi olmayan adaylar (Sınava Giriş Belgesinde belirtilen sınav merkezinde sınava girecek olanlar), üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınacaklardır. HES kodundan Covid-19 durumu sınavdan önceki Cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara Cuma günü 17.00’ye kadar kısa mesaj (sms) ile bilgilendirme yapılacaktır. Bu tarihten sınav gününe kadar Covid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (sms) ile bilgilendirilecektir. Bu durumdaki adayların Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Sınavın uygulanacağı hafta Covid-19 pozitif/temaslı olması nedeniyle atandığı sınav merkezine gidemeyecek durumda olan adaylardan sınav merkezini değiştirmek isteyenler (yurt dışı başvuru yöntemiyle başvuru yapan adaylar ile Covid-19 pozitif/temaslı olması nedeniyle sınav merkezi değişikliği talep etmeyen adaylar hariç) ise sınavın uygulanacağı hafta Çarşamba günü saat 10.00’dan sınav tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) Merkezimize bildirimde bulunacaklardır. Bu durumdaki adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden Sınav Menüsü alanında ilgili sınavı seçerek “Sınav Merkezi Değişim Talebi” alanını doldurmaları ve “Kaydet ve Gönder” işlemi ile “Onaylıyorum” işlemi yaparak Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. “Onaylıyorum” işleminden sonra sınav merkezi değişiklik talebi, Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere kaydedilmiş olacaktır. Sınav merkezi değişiklik talebi kaydedildikten sonra iptal edilemeyecek ve değiştirilemeyecektir. İptal veya değişiklik taleplerine ilişkin Başkanlığımıza gönderilecek dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan veriler doğrultusunda “RİSKLİ” durumda olan adayların talebi işleme alınacak, riskli durumda olmayan adayların talepleri işleme alınmayacak, sistem tarafından engellenecektir. Sınav merkezi değişen adayların Sınava Giriş Belgelerini yeniden edinmeleri gerekmektedir. Covid-19 durumu nedeniyle sınava gireceği sınav merkezini değiştirmek isteyen adayların da Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapılacak bildirimler işleme alınacaktır. Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.''

2021 KPSS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos'ta saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos'ta saat: 14.45'te uygulanacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 8 Ağustos'ta saat: 10.152'te yapılacak.

ÖABT sınavı ise 15 Ağustos'ta saat: 10.15'te düzenlenecek.