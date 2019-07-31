31 Temmuz 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

31 Temmuz 2019 Tarihli ve 30848 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Başkontrolörü Ahmet TUTAL’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/247)

YÖNETMELİKLER

–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/57050 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/69236 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/78974 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2019 Tarihli ve 2016/7508 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri