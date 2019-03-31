32 ilde oy verme işlemi sona erdi! Sandıklar açılıyor...
Sabah saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi sona erdi. Oylar sayılacak. Doğu illerimizde oy kullanma işlemi sona erdi. Batı illerinde de 17.00 itibarıyla sona erecek.
Sabah saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi sona erdi. Oylar sayılacak. Doğu illerimizde oy kullanma işlemi sona erdi. Batı illerinde de 17.00 itibarıyla sona erecek.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı illerde saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdi.
Oy kullanma işleminin saat 08.00'de başladığı diğer illerde ise sandıklar saat 17.00'de kapanacak.
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