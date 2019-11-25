32 saniyede nakavt olan Sabriye Şengül canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Kafes dövüşüne katılan ünlü sporcu Sabriye Şengül ringde ayağının kaymasıyla düştü ve rakibi bunu fırsata çevirince üst üste yumruklara maruz kaldı.

MAÇTAN SONRA KİMSEYLE KONUŞMADI

Maçtan sonra kimseyle konuşmadığını söyleyen ünlü sporcu, gelecek maçlar için daha sıkı hazırlanacağını ve gelen kötü yorumların onu daha da motive ettiğini söyledi.

"SPORCUNUZA SAHİP ÇIKIN"

Rakibinin MMA'da oldukça tecrübeli olduğunu dile getiren milli sporcu, daha önce kafes dövüşüne çıkmadığını yenilse bile bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyerek hakkında yapılan "32 saniyede nakavt oldu" yorumlarına kırıldığını ifade etti. Şengül, "Sporcunuza sahip çıkın, düşene bir de siz vurmayın. Hatamı anladım ve ben bir dahaki karşılamada yenilmeyeceğim" dedi.