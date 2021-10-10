33 yıl sonra kavuşmuşlardı! Vedat Yaman Alexander Schlıenbecker'e yangın şoku!

Korhan'ın yıllar sonra kavuştuğu oğlu, gelini ve torunlarıyla kaldığı Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'ndeki evinde, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ailenin tüm çabalarına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangınla ortaya çıkan manzarada eşyaların büyük bölümü yandığı ve dairenin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Aile üyeleri, Korhan'ın kızının evine sığındı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN BİZ KURTULDUK"

Anne Fatma Korhan (58) yanan evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, otururken bir anda duman yükseldiğini, ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Korhan, "Sohbet ediyorduk. Bir anda dumanlar yükselince kapıyı kapatıp dışarıya çıktık. Şükürler olsun biz kurtulduk. Oğluma kavuştum uzun yıllar sonra ama evim yandı. Olsun, mal gelir, ben oğluma kavuştuğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"SADECE EŞYALAR YANDI"

Çocukların evde oynadıkları sırada yangının çıktığını belirten Schlıenbecker, "Kimseye bir şey olmadı, sadece eşyalar yandı. Her şey daha güzel olacak." dedi.

Yangın esnasında Korhan'ın damadı Ercan Demir'in dumanı görmesiyle aileye haber verdi. Su taşıyarak alevleri söndürmeye çalıştıkları anlarda zorluk yaşadıklarını da aktardı. Ailenin damadı Demir, maddi durumlarının iyi olmadığını, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

2007 yılında evlatlık olduğunu öğrendikten sonra gerçek ailesini arayan Schlıenbecker, konuyu ulusal basına ve televizyon programlarına gündeme getirmesiyle eylül ayında İzmir'de yaşayan annesi Fatma Korhan'a kavuşmuştu.