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35 kadın girişimciye 1 milyon 100 bin lira hibe

MUŞ'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından seçilen 35 kadın girişimci, 1 milyon 100 bin lira hibenin ardından 17 bin kovanla bal üretmeye başladı. Kurum, girişimcilere makine ve ekipman konusunda da yardımcı oldu.

35 kadın girişimciye 1 milyon 100 bin lira hibe

MUŞ'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) 1 milyon 100 bin lira hibe destek alan 35 kadın, 17 bin kovanla bal üretmeye başladı.

Muş'ta kadın girişimcilere pozitif ayrıcalıklar tanıyan TKDK, arıcılık yapmak için proje hazırlayanlara hibe desteği sağladı. Kadın girişimcilerin arıcılık projelerinin bedelinin yüzde 65'ini hibe olarak veren TKDK, onların üretime katılmalarına da imkan tanıyor. 35 kadın arıcıya 1 milyon 100 bin lira tutarında destek vererek, 17 bin kovanla üretim yapmalarını sağlayan TKDK, makine ve ekipman konusunda da yardımcı oldu.

TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, kadın arıcılara bugüne kadar 1 milyon 100 bin TL hibe ödemesi yapıldığını belirtti. 35 kadın arıcının 17 bin dolayında kovanla bal üretimi yaptığını ifade eden Turan, bal üretimi için kovan ekipmanının yanı sıra gerekli diğer tüm ekipmanların da destek kapsamında olduğunu söyledi. Turan, kadınlara sağlanan pozitif ayrıcalık avantajlarından daha fazla kadın girişimcinin yararlanmasını istediklerini de vurguladı.

TKDK'dan aldığı destekle 500 adet kovanla bal üretimine başlayan Sevgi Bozkurt, "Her kadının çalışması ve aile ekonomisine katkıda bulunması gerekir. Ben de aldığım destekle arıcılık yaparak ailemin geçimine yardımcı oluyorum. Eğer destek olmasaydı bu kadar kovan ve ekipmana sahip olamayacaktım. Bu yıl bal verimi çok iyi düzeyde. 500'e yakın kovandan yaklaşık 5 tonluk bir üretim bekliyorum" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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