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35 metrelik kuleden intihar girişimi

Antalya'da eşi kendisini terk ettiği için bunalımda olduğu iddia edilen şahıs, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

35 metrelik kuleden intihar girişimi

Antalya'da ailevi bunalıma girdiği iddia edilen kişi, yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıktı. Şahsın eylemini vatandaşlar kafeler ve yol kenarından film gibi izledi.

 

35 metrelik kuleden intihar girişimi

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3878 Sokak üzerindeki 35 metrelik siren kulesinin en yüksek noktasında bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ayaklarını kulenin zirvesinden sarkıtan M.Ç., zaman zaman kendinden geçti. Polis güvenlik amaçlı sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. M.Ç.'nin eylemini vatandaşlar cep telefonları ile kameraya aldı.

35 metrelik kuleden intihar girişimi

Bazı vatandaşlar ise kafe ve kaldırım kenarından M.Ç.'nin eylemini tiyatro oyunu gibi izledi. Daha da abartan bazı kişiler motosikletin üzerinden M.Ç.'yi izledi. Şahsın zaman zaman kollarından demiri tutup, ayaklarını sarkıtması yürekleri ağızlara getirdi. İtfaiye şahsın atlama ihtimaline karşı şişme branda açtı. İtfaiyenin açtığı merdivenle müzakereci polis M.Ç. ile görüştü ama bir sonuç alamadı.

35 metrelik kuleden intihar girişimi

Daha sonra yine itfaiyenin merdiveniyle bu kez yukarıya M.Ç.'nin bir yakını çıksa da başarılı olamadı. M.Ç., bir süre sonra kendiliğinden kulenin merdiveninden yere indi. Üzeri aranan M.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.Ç.'nin yaklaşık 2.5 saat süren eylemini, eşinin evden ayrılıp sığınma evine yerleşmesi sonucu gerçekleştirdiği iddia edildi.

Berna Akkaya
Editör


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